Фарфоровый фестиваль «Агашка» откроется в Ликино-Дулеве 23 августа

В Ликино-Дулеве 23 августа пройдет восьмой областной фарфоровый фестиваль «Агашка». На площадке состоится несколько творческих конкурсов, гости смогут увидеть карнавальное шествие, запланированы мастер-классы по народно-художественным промыслам. Также на празднике поздравят семейные пары, отметившие 20-летний юбилей.

В министерстве культуры Подмосковья рассказали, что начнется праздничная программа с проходки фарфоровой королевы и ее свиты. Затем проведут конкурс костюмов в стиле Дулевского фарфора и художественные состязания. Гости смогут посетить различные мастер-классы: по керамике, росписи фарфора, гончарному делу и другим промыслам.

Для юных участников организаторы подготовили босоногую тропу, интерактивный спектакль «История разбитого сервиза» и занимательное приключение «В поисках Агашки».

В ведомстве напомнили, что фестиваль получил гран-при на всероссийской национальной премии событийного туризма Russian event awards. Информационную поддержку мероприятию оказывает подмосковный Минкульт.