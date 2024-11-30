ФАП в селе Коробчеево в Коломне капитально отремонтировали

В селе Коробчеево в начале декабря откроется ФАП после капитального ремонта. Работы проводили в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств областного бюджета.

ФАП в Коробчееве — одноэтажное здание с деревянной террасой. Подрядчик обновил фасад, заменил окна, отремонтировал крышу и вход. На время работ пациентов принимали в Сергиевской поликлинике и ФАПе в Октябрьском.

Это уже третий фельдшерско-акушерский пункт, который отремонтировали в округе в 2024 году. Работы в Зарудне и Индустрии завершены.

В фельдшерских пунктах жители могут получить первичную помощь, пройти диспансеризацию, сделать прививку. Медик ведет наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит обследования и записывает к узким специалистам.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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