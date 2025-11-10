ФАП в Рождественском в Истре капитально отремонтируют к концу 2025 года

В Рождественском фельдшерско-акушерском пункте продолжается капитальный ремонт, который планируют завершить к концу 2025 года. Подрядчик преобразит фасад и внутренние помещения, а также заменит коммуникации.

Рабочие заменили окна, обновили входную группу. Подрядчику также предстоит обустроить доступную среду для инвалидов.

Во время капитального ремонта мобильная группа принимает пациентов в ЖК «Новоснегиревский» на Сиреневой бульваре с понедельника по субботу с 8:00 до 12:00. Прием детей организовали в поликлинике поселке Снегири.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.