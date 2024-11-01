Фабрику мебели построят в Воскресенске в 2025 году

Компания «СТУЛ ГРУП» планирует построить мебельную фабрику в Воскресенске. Реализовать проект и закупить оборудование поможет льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области.

«Инвестиции в проект составляют 359,8 миллиона рублей. ФРП Подмосковья одобрил компании заем в размере 120 миллионов, что составляет 25% от общей стоимости проекта», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Фабрику планируется построить в 2025 году. Здесь будут делать стулья, столы, табуреты и пуфы с металлическим каркасом. На производстве создадут более 80 рабочих мест.

Компания «СТУЛ ГРУП» под различными брендами производит более 2,8 тысячи наименований товаров в 25 категориях. В том числе это мебель для дома и офиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.