Фабрика выпечки в Лобне провела экскурсию для участников СВО

Участники СВО и их семьи посетили экскурсию на фабрику современной выпечки «Пастричи» в Лобне. Им показали все этапы производства и рассказали об истории предприятия.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в рамках экскурсии гости ознакомились с производственными процессами, увидели все этапы приготовления продукции и узнали об истории компании.

Фабрика работает с 2011 года. Продукцию можно встретить в магазинах по всей России.

«Особенная уникальность продукции заключается в использовании только ингредиентов российского производства, при этом изделия соответствуют стандартам качества международного уровня», — пояснили в министерстве.

Компанию многократно отмечали престижными наградами, что подтверждает высокие стандарты производства.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Промтуризм», инициированной правительством Подмосковья.