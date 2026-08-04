Фабрика Вентиляции ГалВент» запустила новый комплекс в Балашихе

Компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» запустила новый производственный комплекс по выпуску вентиляционного оборудования в городском округе Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Строительство предприятия было реализовано в рамках соглашения, подписанного между компанией и правительством Московской области на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Для реализации проекта инвестору предоставили земельный участок площадью более 9 гектаров по региональной программе поддержки импортозамещения.

Новая производственная площадка уже работает в полном объеме и осуществляет отгрузку продукции заказчикам. На предприятии выпускают широкий спектр вентиляционного оборудования для жилых, общественных и промышленных объектов, включая воздуховоды, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры и другое оборудование для систем вентиляции.

Общий объем инвестиций в проект превысил 1,3 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать около 600 рабочих мест.

Подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.