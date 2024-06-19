Фабрика «Сокол» в Солнечногорске нарастит производство мебели

Мебельная фабрика «Сокол» в Солнечногорске увеличит производственные мощности. Сегодня объем выпускаемой продукции составляет до тысячи единиц.

«На мебельном производстве трудится более 100 жителей округа. Компания зарекомендовала себя по всей России. В планах и дальше развиваться, для этого необходимо увеличение мощностей и расширение земельного участка. Со стороны администрации округа и регионального правительства будем оказывать необходимую поддержку», — отметил Типографщик.

Компания уже давно зарекомендовала себя на российском рынке. Предприятие работает в Солнечногорске с 1999 года. Продукция представлена в магазинах известных торговых сетей по всей России и на маркетплейсах.

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