Бесплатные экскурсии проведут на фабрике лаковой миниатюры в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Любители искусства смогут бесплатно побывать на фабрике «Федоскино» в Мытищах. Акция «День без турникетов» пройдет с 22 по 24 августа.

Посетить музей лаковой миниатюрной живописи и побывать с экскурсией на фабрике «Федоскино» смогут все желающие. Участники акции «День без турникетов» увидят производство: навивку, опиловочный и полировочный цеха. Процесс росписи мастера продемонстрируют гостям в художественном зале. Завершит экскурсию посещение музея, где выставлено порядка 700 экспонатов с разнообразными сюжетами.

Для участия в акции необходима предварительная запись по ссылке.

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