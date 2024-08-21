Сегодня 15:16 Бесплатные экскурсии проведут на фабрике лаковой миниатюры в Мытищах Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Любители искусства смогут бесплатно побывать на фабрике «Федоскино» в Мытищах. Акция «День без турникетов» пройдет с 22 по 24 августа.
Посетить музей лаковой миниатюрной живописи и побывать с экскурсией на фабрике «Федоскино» смогут все желающие. Участники акции «День без турникетов» увидят производство: навивку, опиловочный и полировочный цеха. Процесс росписи мастера продемонстрируют гостям в художественном зале. Завершит экскурсию посещение музея, где выставлено порядка 700 экспонатов с разнообразными сюжетами.
Для участия в акции необходима предварительная
запись по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 15:47 Поликлинику в микрорайоне Красный холм в Воскресенске откроют в октябре
Сегодня 15:47 Оглядываться не придется. «Домодедовского упыря» вернули в Молдавию
Сегодня 15:45 Онколог Алена Козлова пополнила штат больницы в Дубне
Сегодня 15:43 Беременная женщина, убитая ВСУ в Судже, заслонила собой сына от пуль
Сегодня 15:40 Школьники Подмосковья помогли ученым провести летнюю перепись воробьев
Сегодня 15:36 Акция по сбору школьных товаров завершится в Павловском Посаде 22 августа
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте