Фабрика игрушек в Можайске увеличила производство к Новому году

В Можайском муниципальном округе работает предприятие, на котором выпускают известных игрушечных котов Басиков и другие коллекции бренда. Накануне праздника сотрудники предприятия также собирают и упаковывают новогодние подарки.

Площадь склада завода составляет свыше 3500 квадратных метров. Все пространство занято коробками с готовой продукцией. В ассортименте фабрики насчитывают свыше 1500 наименований изделий и 40 разноплановых коллекций.

Одежду и аксессуары для кота Басика разрабатывают, отшивают, проверяют и упаковывают сотни сотрудников. Предприятие оснастили самой современной техникой, но некоторые операции специалисты изготавливают вручную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.