Фабрика «Федоскино» в Мытищах выставила свои работы на международном форуме

Свое уникальное творчество на Международном форуме «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее», проходящем в Чебоксарах, представила Мытищинская фабрика «Федоскино». Участники форума смогли познакомиться с эксклюзивными федоскинскими шкатулками и текстилем.

Форум собрал представителей Международного кооперативного альянса, а также делегации из Беларуси, Ирана, ЮАР, Китая и других стран. Гости мероприятия смогли посетить ярмарку, на которой были товары и сувениры более 70 регионов России, включая Подмосковье, и мастер-классы по миниатюрной живописи от Федоскинской фабрики.

Представители фабрики отмечают, что подобные мероприятия способствуют популяризации отечественных фирм и ремесел, а также их возрождению и развитию.

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