Производство ароматизаторов расширят в Ленинском округе

Фабрика ароматов «Фабаром» стала новым резидентом промышленного коворкинга ICPARK Титан, который находится в Ленинском округе Московской области. По информации пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания приобрела более трех тысяч квадратных метров.

Фабрика ароматов «Фабаром» специализируется на производстве ароматизаторов, комплексных добавок и пищевых ингредиентов для предприятий пищевой промышленности. Ее продукция активно используется в мясопереработке, производстве сыров, снековой продукции, готовых блюд и приправ.

ICPARK Титан — проект девелопера промышленной недвижимости Industrial City. Коворкинг находится на территории государственного индустриального парка «Титан» и обеспечит резидентам прямой доступ к ключевым транспортным артериям: МКАД, МСД и Южно-Лыткаринской автодороге. Общая площадь ICPARK Титан составит 85 тысяч квадратных метров, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года. В проекте предусмотрено размещение порядка 80 резидентов.

Industrial City предлагает готовые решения в формате производственно-складских помещений, соответствуя современным требованиям сегмента «Лайт индастриал».

