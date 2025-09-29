Ежемесячная встреча руководителей учреждений здравоохранения прошла в Видном

В историко-культурном центре Ленинского городского округа прошла ежемесячная встреча руководителей медицинских учреждений. В ходе беседы обсудили важные для населения вопросы, в том числе запись к узкопрофильным специалистам и развитие инфраструктуры.

Главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов подчеркнул, что такие встречи важны для получения обратной связи от населения и повышения качества медицинских услуг.

«Ряд вопросов уже решен положительно, в частности, обеспечение лаборатории необходимыми реактивами, а некоторые находятся в стадии решения, включая кадровый вопрос — устранение нехватки офтальмологов, развитие инфраструктуры — создание кабинета врача ЛФК и специального зала для занятий, и мобильная медицина — организация полноценной работы передвижного ФАПа», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.

Руководители обсудили организацию профилактических осмотров, внедрение нового порядка выдачи талонов к терапевтам после диспансеризации, возрождение медицинских школ для пациентов с сахарным диабетом и хроническими неинфекционными заболеваниями.

Заместитель главного врача Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова проинформировала о новом адресе приема врачей. Жители также смогли задать вопросы представителям Видновского перинатального центра.

В пресс-службе администрации Ленинского округа добавили, что в муниципалитете открыли новую стоматологическую поликлинику, где представлен широкий спектр услуг: от профилактики до сложных хирургических операций. Пациентов принимают по полису ОМС, также оказывают платные услуги, включая протезирование для отдельных категорий граждан.