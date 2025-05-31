Ежеквартальный форум «Управдом» прошел в Мытищах

В администрации городского округа Мытищи провели ежеквартальный муниципальный форум «Управдом». В нем традиционно приняли участие председатели и члены советов многоквартирных домов.

Участники форума обсудили проблему долгов населения за оплату жилищно-коммунальных услуг, вопросы перехода на единый платежный документ через региональный портал государственных услуг, а также рассмотрели особенности постановления правительства Российской Федерации «О минимальном обеспечении услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, порядке их оказания и выполнения».

Помимо этого, собравшиеся побеседовали о профилактике возникновения пожаров и о возможности проведения общих собраний собственников в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Отметим, что такие встречи помогают жителям лично задать все вопросы специалистам. На часть из них эксперты ответили во время мероприятия, остальные взяли в работу.