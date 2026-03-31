Ежеквартальный форум «Управдом» прошел в Мытищах

Жители, председатели и члены советов многоквартирных домов приняли участие в мероприятии. Ключевой темой форума стала реализация краткосрочного плана капитального ремонта на 2026–2028 годы.

На встречу приехали заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров, председатель совета депутатов Андрей Гореликов, представители Министерства чистоты, Фонда капитального ремонта Московской области и управляющих организаций.

Запланировали в ближайшие три года отремонтировать 117 многоквартирных домов с охватом 345 элементов. Основной объем работ придется на фасады, кровли и внутренние инженерные системы. Александр Хаюров подчеркнул важность четкого взаимодействия подрядчиков с управляющими компаниями и информирования жителей о ходе работ.

Вторую часть форума посвятили переходу на электронный документооборот. Жителям назвали основные преимущества получения квитанций онлайн, предоставили практическую инструкцию по процедуре подключения. Чтобы завести единый платежный документ, нужно зайти на портал Госуслуг, выбрать опцию «Получать ЕПД онлайн», подтвердить свое согласие. Электронные квитанции начнут поступать со следующего расчетного периода.

Жители задали вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы от представителей администрации и Управления жилищно коммунального хозяйства. Обращения, требующие более глубокого изучения и комплексного подхода, взяты под личный контроль руководством городского округа.