Ежеквартальный форум «Управдом» прошел в Мытищах

В здании администрации городского округа Мытищи прошел ежеквартальный форум «Управдом» с участием председателей и членов советов многоквартирных домов. На мероприятии обсудили переход на электронный единый платежный документ, проведение общих собраний собственников в системе ГИС ЖКХ и порядок установки препятствующих объектов и шлагбаумов.

В форуме приняли участие заместитель главы Александр Хаюров, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, представители Министерства чистоты региона, МосОблЕИРЦ и профильных управлений.

В Подмосковье запустили пилотный проект по переходу на электронные платежные документы за коммунальные услуги. Жители должны зарегистрироваться на портале госуслуг, выбрать функцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие.

Помимо этого, общие собрания собственников теперь можно проводить в электронном формате. Подписи на смену управляющей компании и сборы по капитальному ремонту собирают через интернет.

Директор управления ЖКХ округа Станислав Карнаухов также рассказал о новом порядке согласования установки ограждающих элементов. Процедура стала проще, а документы можно подать в электронном виде.