Ежегодный турнир по греко-римской борьбе прошел в Мытищах

Стартовал третий ежегодный турнир по греко-римской борьбе, посвященный юбилею прокуратуры Московской области, в Мытищинском центре единоборств. Более 120 спортсменов из Москвы, Подмосковья, а также из других регионов России, включая Владимирскую, Калужскую, Мурманскую и Ярославскую области, борются за победу.

Борцы из разных городов России собрались на третьем ежегодном турнире по греко-римской борьбе в Мытищинском центре единоборств.

Глава Мытищ Юлия Купецкая отметила важность проведения соревнований и пожелала спортсменам успеха и ярких побед. Она также выразила уверенность, что среди участников есть будущие сотрудники правоохранительных органов, которые будут защищать права и интересы граждан.

Почетными грамотами от первого заместителя прокурора Московской области наградили руководителя компании «Нипетойл» Николая Кудашкина, члена общественной палаты Мытищ Петра Кудашкина, председателя родительского комитета отделения греко-римской борьбы спортивной школы «Центра детского-юношеского спорта» Александра Шишканова и тренера отделения греко-римской борьбы спортивной школы «Центра детского-юношеского спорта» Олега Хрулева. Олега Хрулева также наградили почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Московской области».

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