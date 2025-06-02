Ежегодный областной танцевальный фестиваль начнется в Коломне 7 июня

В эту субботу, 7 июня, в Коломне стартует ежегодный фестиваль «Город танцует в парках». На сцене выступят лучшие коллективы Московской области.

Танцевальное мероприятие проводят в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». В нем может принять участие любой хореографический коллектив с воспитанниками в возрасте от 10 до 35 лет. Все конкурсанты проходят предварительный дистанционный отбор. Участники поборются в двух номинациях: «танцевальный коллектив» и «индивидуальный исполнитель».

Лучшие творческие команды Подмосковья покажут зрителям свои зажигательные номера. Гости фестиваля увидят шоу-программу «КЕД концерт» с участием звезд телепроектов «Танцы» и «Новые танцы». Победители выступят в сентябре на гала-концерте. Самые талантливые получат возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД» и стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в Varnava Dance Co Владимира Варнавы.

Отметим, что в 2024 году лидером конкурсной программы в Коломне стал танцевальный коллектив City Dance Studio из Озер. Возрастное ограничение 6+