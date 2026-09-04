Ежегодный набор начался в школу самбо и дзюдо в Дзержинском

В СШОР «Союз» города Дзержинского городского округа Люберцы стартовало контрольное тестирование для детей, желающих заниматься самбо и дзюдо. Первый день испытаний прошел 2 сентября, участие в нем приняли юные кандидаты в возрасте от семи лет.

Оценку физической подготовки и базовых навыков проводили заслуженный мастер спорта России Виктория Сафронова и мастер спорта Ян Зеновкин. Тренеры обращали внимание на четыре ключевых показателя: подвижность, гибкость, силу и скорость. «Именно они важны для нашего вида спорта», — пояснил Ян Зеновкин.

Программа тестирования включала разминку, после которой новички выполняли отжимания, приседания, бег, кувырки, прыжки с места и другие задания. Результаты испытаний родителям сообщают сразу по окончании выполнения упражнений.

Набор в СШОР «Союз» продлится в течение сентября. Ближайшее тестирование запланировано на пятницу, 4 сентября. Ознакомиться с расписанием дней контрольных испытаний можно на официальном сайте спортивной школы или на ее страницах в социальных сетях.