Ежегодный фестиваль «Царская уха» прошел в Луховицах

Фото: Телеканал «360»

На берегах Оки в Луховицах уже 11-й раз прошел гастрономический фестиваль «Царская уха». Тысячи туристов из Подмосковья и других регионов России съехались, чтобы попробовать это великолепное блюдо. Секретный ингредиент рецепта — соленые огурцы, которые добавляют неповторимый вкус.

Шеф-повар Виталий Негуляев из поселка Белоомут порадовал гостей фестиваля своим фирменным рецептом ухи «царский». Он раскрыл секрет: бульон для ухи не из рыбы, а из петуха, что добавляет особенный вкус и насыщенность. Процесс приготовления длится около пяти часов.

После того как гости насладились ухой, организаторы предложили им разнообразные развлечения: концерты, мастер-классы, ярмарку, катание на лошадях.

Глава Луховиц Сергей Тимохин отметил, что фестиваль «Царская уха» стал одним из самых популярных в Подмосковье. Более пяти тысяч человек традиционно посещают это мероприятие.

Этот гастрономический праздник предоставил возможность окунуться в атмосферу культуры и традиций, которые делают русскую кухню такой уникальной и привлекательной для всех ценителей.

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