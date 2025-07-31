Ежегодный фестиваль дворовых проектов стартовал в Подмосковье

В Подмосковье начался ежегодный фестиваль-конкурс «Наш двор». В регионе находятся свыше 15 тысяч дворовых территорий.

Целью конкурса организаторы обозначили популяризацию деятельности активистов и привлечение к ней других жителей.

«В ходе выездов в муниципалитеты сразу можно распознать тот, где трудятся и живут неравнодушные жители — это благоустроенные клумбы и облагороженная территория», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку в виде презентации о проведенном во дворе массовом мероприятии, дополнив ее фотографиями и описанием акции. Также организаторы принимают видеоролики с рассказом о дворовых инициативах.

«Ключевой темой в этом году выбрали — 80-летие Победы. Уверен, эта дата побудит участников к созданию проектов, отражающих преемственность поколений и передачу правильных ценностей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Общий призовой фонд конкурса составит 500 тысяч рублей, также предусмотрена специальная награда в номинации «Народное признание».

Подать заявку можно, зарегистрировав команду на официальном сайте проекта до 1 сентября.

«Фестиваль-конкурс „Наш двор — 2025“ — важное событие в области городского благоустройства и организации досуга. Он вдохновляет жителей на создание и воплощение новых идей, которые делают жизнь комфортнее и интереснее», — добавила представитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Финал конкурса пройдет в сентябре во дворце культуры Балашихи.