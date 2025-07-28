Ежегодный фестиваль «Чеховский день» прошел в Звенигороде

Каждый год в Звенигороде проходит «Чеховский день» — мероприятие посвящено жизни и творчеству великого русского писателя. Сотрудники Звенигородского музея-заповедника провели гостей парка по чеховским местам в городе.

Галина Баталова — ценитель творчества Антона Чехова. Произведения «Каштанка» и «Дама с собачкой» ей особенно близки — в этом году на фестиваль она пришла не одна, а со всеми своими шестью питомцами — померанскими шпицами. «Я пришла пришла на дефиле, на других посмотреть и себя показать. Мои собачки достойны этого, они все разные и по характеру и окрасу. Все любимые», — рассказала Галина.

Многие из гостей фестиваля готовились к празднику заранее. Валентина Щербакова — первый раз в Звенигороде и пришла в наряде чеховского периода. Кружево, легкий зонт от солнца и, конечно же, элегантная шляпа — несомненные атрибуты того времени. В городском парке каждый гость праздника смог найти себе занятие по душе. Для любителей творчества разыграли по ролям рассказы Антона Павловича «Размазня», «Юбилей», «Злоумышленник» и «Смерть чиновника».

В этот день также не оставили равнодушными посетителей парка масштабная раскраска с видом на дачу Чехова в Гурзуфе. Ярким завершением праздника стало выступление артистов Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет».