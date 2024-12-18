Ежегодные Рождественские образовательные чтения прошли в Подмосковье

Московские областные Рождественские образовательные чтения прошли в концертном зале Дома Правительства региона. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В числе почетных гостей мероприятия были митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, представители Русской православной церкви, а также руководители органов управления образованием и образовательных учреждений Московской области.

Ведущей частью программы стала литературно-музыкальная композиция, в которой выступили Хор духовенства Московской митрополии под руководством священника Сергия Голева, Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной под управлением Дмитрия Дмитриенко, а также солисты ансамбля и лауреаты фестиваля духовной песни имени святителя Филарета Московского.

На мероприятии прозвучали произведения, посвященные Великой Отечественной войне, включая трогательный романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» и «Священную войну». Завершился концерт звучанием песни «День Победы», ставшей знаковым символом памяти о героическом прошлом.