Ежегодная выставка племенных животных пройдет в Подмосковье 28 июня

Ежегодная областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2024» состоится 28 июня. На ней выберут лучших коров по экстерьеру среди предприятий Московской области.

Всего на выставке представят животных свыше 30 сельскохозяйственных организаций из 17 городских округов.

«В рамках выставки, будут представлены лучшие животные из региональных племенных хозяйств — крупный рогатый скот голштинской, черно-пестрой, айрширской и герефордской пород, а также сельскохозяйственная птица редких пород», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Победители и призеры получат заслуженные награды. Напомним, в прошлом году первое место заняла корова Забава предприятия АО «Зеленоградское» Пушкинского округа.

Выставка «Звезды Подмосковья-2024» состоится на КСК «Виват, Россия!» в деревне Орлово Ленинского округа. Начало в 10:00.

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