Ежегодная акция «Декада милосердия» прошла в Подмосковье

В Московской области прошла ежегодная акция «Декада милосердия». В течение 10 дней волонтеры и социальные работники помогали жителям в уборке квартир, домов и придомовых территорий. Акцию провели перед праздником Пасхи. Об этом рассказали в Минсоцразвития МО.

Благодаря инициативе помощь получили более 200 тысяч человек.

«В эти дни особое внимание было уделено одиноким пенсионерам и инвалидам, пожилым жителям сельских районов, фронтовикам и ветеранам», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве дополнили, что для пожилых и инвалидов организовали экскурсии, концерты, творческие выставки, литературно-музыкальные вечера и мастер-классы. Также им подарили пасхальные наборы в знак заботы и внимания.