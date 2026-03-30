Ежедневный мониторинг паводковой обстановки организовали в Воскресенске

Подтопления низменных территорий, садоводческих товариществ, расположенных в поймах рек и вблизи водоемов могут произойти в городском округе с наступлением теплом погоды. Муниципальный спасательный отряд начал ежедневно патрулировать территорию для получения оперативной информации.

Особое внимание спасатели уделяют территории вдоль реки Москвы около поселка Виноградово и деревни Золотово, где в пойме реки расположены несколько садовых товариществ и автомобильная дорога, соединяющая деревни Маришкино и Исаково.

Сейчас уровень воды в реке Москва составляет 105.33 мБс. Если он поднимется до отметки 106,8-107,5 мБс, будет затоплена автодорога. В этом случае движение транспорта ограничат, выставят информационные аншлаги о запрете движения и заграждения, а также организуют круглосуточное дежурство. Маршруты рейсовых автобусов временно изменят.

Жителям Воскресенска советуют заблаговременно принять меры по обеспечению безопасности. Необходимо очистить придомовую территорию от мусора, убрать строительные материалы, а также хозяйственную утварь с участков, продумать, куда переместить домашних животных и скот. Имущество, находящееся в домах и хозяйственных постройках, нужно по возможности перенести на верхние этажи и другие возвышенные места, а емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями — хорошо закрыть. Также следует подготовить набор самого необходимого на случай экстренной эвакуации, если дом окажется подтопленным.