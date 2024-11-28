Доноры в Мытищах сдали более 900 литров крови в 2024 году

Высокая активность донорского движения наблюдается в Мытищинской больнице. План на текущий год — 900 литров — уже перевыполнили, и к концу года объем донорской крови превысит тонну.

Депутаты Андрей Гореликов и Григорий Шаповалов также поддержали донорское движение, приехав в отделение переливания. Андрей Гореликов, являющийся почетным донором, послужил примером для многих людей, которые впервые пришли сдавать кровь.

Около 700 почетных доноров России и СССР — жители Мытищ, причем есть даже целые семьи, где донорство передается из поколения в поколение. Людмила Дмитричева отметила, что многие сдают кровь не ради льгот, а по зову сердца. Например, Антон Прошин, впервые ставший донором в 17 лет вместе со своим отцом, уже получил звание «Почетный донор России». Он отметил, что донорство — это не болезненно и даже полезно для здоровья.

Чтобы стать донором, нужно обратиться в отделение переливания крови Мытищинской больницы на улице Коминтерна, владение 24, корпус 15. Записаться можно по номеру телефона 8 (495) 586-41-66 в будни с 14:00 до 15:00.

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