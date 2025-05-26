Этап всероссийской спартакиады среди инвалидов по зрению прошел в Подольске

Около 120 спортсменов поучаствовали в первом этапе II Всероссийской летней спартакиады инвалидов по зрению. В первый день команды сыграли в футбол и посоревновались в пауэрлифтинге.

В первом этапе спартакиады приняли участие команды из Москвы, Московской, Костромской, Брянской, Воронежской и Тульской областей. В первый день они выявляли лучших в футболе и пауэрлифтинге, а во второй — в настольном теннисе.

В состав сборной Московской области вошли подольские спортсмены из клуба «Корсар-спорт». Они сыграли в голбол, который является паралимпийской дисциплиной спорта слепых.

Организаторам также предстоит определить победителей в шахматах и шашках. Когда станут известны результаты общекомандного зачета, выберут призеров, которые отправятся финал спартакиады. Он пройдет в сентябре в Раменском.

«Всероссийская спартакиада инвалидов по зрению проходит ежегодно. Мы всегда очень тщательно выбираем место проведения соревнований. Подольск — не только красивый город, в нем также очень удобная инфраструктура для проведения турниров. Здесь задействованы спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, а в сфере спорта работают профессионалы своего дела», — сказал президент Федерации спорта слепых Московской области Ирина Бреднева.