Этап всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Мытищах

Региональные состязания «Работа России. Время возможностей» прошли на территории округа во дворце культуры «Яуза». 43 работодателя предложили более 600 вакансий в разных сферах.

На мероприятии был представлен широкий спектр промышленных предприятий, аграрный и экономический секторы, социальная сфера, торговля, транспорт, государственная служба и силовые структуры.

Отдельную секцию посвятили 14 учреждениям, которые организовали мастер-классы и консультации по образовательным программам. Было подписано соглашение о взаимодействии между Кадровым центром Подмосковья и акционерным обществом «Российские железные дороги». Заместитель начальника Московской железной дороги по кадровым и социальным вопросам Дмитрий Хворостов рассказал о возможностях для молодежи в компании, отметив, что они активно развивают собственные учебные центры, где осуществляется обучение рабочим профессиям.

Директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что ярмарка ориентирована не только на молодежь, но и на другие категории граждан. Центр предлагает вакансии для участников боевых действий, маломобильных граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для взрослых соискателей, включая жителей предпенсионного возраста.