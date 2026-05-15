Этап Спартакиады трудовых коллективов прошел в Мытищах

13 мая в Мытищинском спортивно-стрелковом клубе «Калибр» прошел 10-й этап Спартакиады трудовых коллективов городского округа. 15 команд приняли участие в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия.

Участники соревнований заранее прошли инструктаж и провели пробные стрельбы. В составах каждой из команд было зарегистрировано по два участника.

В итоге лучший результат показали стрелки мытищинского МФЦ. Их результат — 89 баллов из 100 возможных. На втором месте — представители группы компаний «Мера», третий результат у команды Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана.

«Мытищи — спортивный округ. У нас успешно работают четыре спортивные школы по 19 видам спорта. Наши спортсмены занимают высокие места на соревнованиях различных уровней. Проводятся семейные эстафеты, турниры, фестивали и соревнования для всех возрастов. А общее число жителей, которые занимаются физической культурой и спортом, — более 150 тысяч, и с каждым днем эта цифра растет», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.