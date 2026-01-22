Этап Спартакиады трудовых коллективов по плаванию прошел в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Спартакиада трудовых коллективов городского округа Мытищи сезона 2025–2026 года активно продолжается. Соревнования по плаванию, на которых выступили восемь эстафетных команд из различных предприятий Мытищинского округа, прошли в бассейне «Бригантина».

Уровень подготовки участников различных трудовых коллективов оказался весьма разнообразным. Значительный соревновательный опыт и спортивные разряды есть у некоторых спортсменов мытищинских рабочих предприятий, в то время как для других преодоление водной дистанции стало уже серьезным достижением.

Наилучший результат на этом этапе показала команда Московской пивоваренной компании. Второе место заняли сотрудники клиники имени Федора Федоровича Эрисмана, а бронзовые медали достались команде акционерного общества «Метровагонмаш».

