Этап Спартакиады трудовых коллективов по плаванию прошел в Мытищах

Спартакиада трудовых коллективов городского округа Мытищи сезона 2025–2026 года активно продолжается. Соревнования по плаванию, на которых выступили восемь эстафетных команд из различных предприятий Мытищинского округа, прошли в бассейне «Бригантина».

Уровень подготовки участников различных трудовых коллективов оказался весьма разнообразным. Значительный соревновательный опыт и спортивные разряды есть у некоторых спортсменов мытищинских рабочих предприятий, в то время как для других преодоление водной дистанции стало уже серьезным достижением.

Наилучший результат на этом этапе показала команда Московской пивоваренной компании. Второе место заняли сотрудники клиники имени Федора Федоровича Эрисмана, а бронзовые медали достались команде акционерного общества «Метровагонмаш».