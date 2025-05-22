Этап спартакиады трудящихся по стрельбе прошел в Мытищах

Восьмой этап спартакиады трудящихся прошли в стрелковом центре «Калибр» в Мытищах. Соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники нескольких предприятий сразились в меткости и мастерстве владения боевым оружием. Участие приняли 14 команд из Мытищ. Использовали в соревнованиях пистолеты системы «Глок», стреляли с 25-метрового расстояния до мишени.

Пришли поболеть за коллективы и представители администрации Мытищ. Ольга Сидоркина — заместитель главы городского округа, а также Андрей Гореликов — председатель Совета депутатов, перед началом спартакиады поприветствовали участников и пожелали интересных соревнований.

Сильнейших выбирали как в личных, так и в командных зачетах. Одной из лучших стала Анна Усова — участница команды главы городского округа Мытищи, сумев выбить 45 очков из 50, и с этим результатом обойти на огневом рубеже весь мужской состав спартакиады трудящихся. Павел Чепурных из сборной Мытищинского машиностроительного завода показал тот же результат, но уступил девушке по дополнительным показателям. Валерий Понизник из команды управления градостроительного и имущественного обеспечения администрации муниципалитета уступил лучшим стрелкам всего один балл.

Победу в командном зачете одержала сборная Мытищинского приборостроительного завода.