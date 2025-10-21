Этап спартакиады трудящихся по шахматам прошел в Мытищах

Соревнования прошли 18 октября в зале стадиона имени Дмитрия Аленичева. В них приняли участие команды из 13 организаций городского округа Мытищи.

Игроки продемонстрировали высокий уровень шахматного мастерства, стратегическое мышление и психологическую устойчивость. Практически все партии были насыщенными и напряженными, что говорит о хорошей подготовке и сильной мотивации спортсменов. Сильнейшие, показавшие выдающиеся результаты в этом интеллектуальном виде спорта, были определены по итогам турнира.

Победителями шахматного этапа стала команда от группы компаний «Ключевые Системы и Компоненты». Второе место заняли представители общества с ограниченной ответственностью «Т.Б.М.» Бронзовые медали достались участникам от акционерного общества «Метровагонмаш».

Все коллективы проявили отличную командную игру и высокий уровень корпоративной культуры, активно поощряющей участие сотрудников в спортивных мероприятиях различного уровня. Соревнования подтвердили важность развития интеллектуальной активности и физической подготовки работников предприятий, способствующих повышению производительности труда и формированию позитивного имиджа компаний.