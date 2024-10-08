Этап областного конкурса молодежных театров прошел в Шатуре

Творческие коллективы встретились на «Театральном поединке» в Шатуре. Детские студии и театры соревнуются за шанс попасть в финал областного проекта.

Поучаствовали в состязании детский театр «Коляда» из Шатуры и студия Artrise из Ликино-Дулево. Для них подготовили пять раундов.

Ребятам предстояло продемонстрировать умение импровизировать в рамках заданных нестандартных ситуаций. Всего в юбилейном сезоне соревнуются 16 команд.

Поединки идут по олимпийской системе. Лучшие попадут в финал проекта. Он состоится 30 ноября в Московском Губернском театре.