Этап областного конкурса молодежных театров прошел в Шатуре
Творческие коллективы встретились на «Театральном поединке» в Шатуре. Детские студии и театры соревнуются за шанс попасть в финал областного проекта.
Поучаствовали в состязании детский театр «Коляда» из Шатуры и студия Artrise из Ликино-Дулево. Для них подготовили пять раундов.
Ребятам предстояло продемонстрировать умение импровизировать в рамках заданных нестандартных ситуаций. Всего в юбилейном сезоне соревнуются 16 команд.
Поединки идут по олимпийской системе. Лучшие попадут в финал проекта. Он состоится 30 ноября в Московском Губернском театре.
Отметим, что победители областного «Театрального поединка» получат возможность обучиться под руководством профессиональных наставников.
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