Этап фестиваля «Хрустальный лед» в Сергиевом Посаде перенесли на 17 января

Отборочный этап фестиваля фигурного катания «Хрустальный лед» в Сергиевом Посаде перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Мероприятие состоится 17 января в 12:00.

Они выразили надежду, что фестиваль принесет зрителям и участникам только положительные эмоции и станет приятным и комфортным времяпрепровождением с близкими людьми.

Конкурс пройдет в парке «Скитские пруды». Организаторы мероприятия подчеркнули, что отборочный этап пришлось перенести из-за похолодания до -19 градусов.

«Благодарим за понимание! С нетерпением ждем встречи», — отметила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее отборочный этап прошел в Химках. Спортсмены показали зрителям свое мастерство и обеспечили себе путевку в финал проекта. Победителями от округа стали Валерия Энгельс и коллектив «Stepanova Team». Жюри высоко оценила техническую сложность исполненных элементов, а также художественную составляющую программ.

Фестиваль стал масштабным проектом, который помогает развивать массовый спорт в Подмосковье и объединяет как любителей, так и профессионалов фигурного катания.