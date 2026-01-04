Спортсмены из Химок выступили на фестивале «Хрустальный лед»

По результатам отборочных этапов областного фестиваля фигурного катания «Хрустальный лед», спортсмены округа продемонстрировали высокие результаты и обеспечили себе путевку в финал проекта.

На ледовой арене развернулась настоящая борьба за право называться лучшими. В итоге в финал от Химок прошли Валерия Энгельс и коллектив «Stepanova Team». Судейская коллегия особо отметила не только техническую сложность исполненных элементов, но и художественную составляющую программ: чистоту линий, артистизм и эмоциональную глубину выступлений.

Фестиваль «Хрустальный лед» — это не просто соревнование, а масштабный проект, направленный на развитие массового спорта в Подмосковье. Он призван объединить любителей и профессионалов, вдохновляя жителей региона на занятия зимними видами спорта и ведение активного образа жизни. Гала-концерт и финальные прокаты состоятся 17 января.