Этап чемпионата России по кольцевым гонкам пройдет на автодроме в Раменском

Автодром ADM Raceway примет этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам. О соревнованиях, которые состоятся 20 и 21 июля, рассказали в Минспорте Московской области.

Для участия в соревнованиях приедут пилоты самых массовых классов СМП РСКГ Туринг, а также наиболее «лампового» зачета российской серии кольцевых гонок, где представлена нестареющая «классика» отечественного автопрома.

Зрители будут наблюдать гонки на популярных моделях иномарок, а также на легендарных «Жигулях» и «Москвичах».

Этап чемпионата и Кубка России пройдет 20–21 июля на автодроме ADM Raceway. Эта трасса появилась в Подмосковье почти 25 лет назад и в 2020-м вернулась в календарь гонок после масштабной реконструкции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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