Этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде пройдет в Солнечногорске

Первый этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде «X-WATERS Moscow Istra 2024» состоится в Солнечногорске 16 июня. Порядка тысячи спортсменов проплывут дистанцию по акватории Истринского водохранилища на территории загородного клуба «Романтик» деревни Лопотово.

Для пловцов подготовили несколько дистанций: 500 метров, один километр, два километра, шесть километров и эстафету 3×1 километра. Также проведут и детские старты на 50 и 200 метров. Все участники заплывов получат медали.

«На территории нашего округа данный заплыв проведут уже четвертый год подряд. Место проведения соревнований хорошо знакомо многим любителям открытой воды. Оно расположено на высоком берегу живописного Истринского водохранилища», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Соревнования пройдут при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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