Эстафеты и викторины провели в ДК «Мечта» в Красногорске в Медовый спас

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Программу «В гостях у пчелки» провели в клубе «Мечта» в Красногорске. Ее приурочили к Медовому спасу. Для жителей провели конкурсы, эстафеты и викторины.

Гостей праздника познакомили с традициями и историей Медового спаса. Каждый мог поучаствовать в творческих и спортивных испытаниях, эстафетах и интеллектуальных играх.

Также заведующая Дома культуры рассказала о планируемых мероприятиях. К примеру, День поселка Нахабино отметят здесь 24 августа. День городского округа Красногорск отпразднуют 7 сентября. В этот же день пройдет фестиваль-выставка «Мой домашний питомец».

Кроме того, учреждение присоединится к областной акции «День открытых дверей» 31 августа.

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