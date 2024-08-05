Эстафеты и спортивные турниры пройдут в парках Подмосковья

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Около 70 парков Подмосковья организовали мероприятия в рамках программы «Парк! Спорт! Вперед!». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Гости смогут поучаствовать в эстафетах, спортивных турнирах, открытых тренировках и увидеть выступления профессиональных спортсменов.

В парке имени Талалихина в Подольске запланированы костюмированный забег на пять километров и мастер-классы по различным видам спорта, включая воздушно-силовую атлетику и спортивное метание ножа. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоятся открытые тренировки по йоге, семейные эстафеты и гонки на лыжероллерах. Также все желающие смогут сдать нормы ГТО.

Городской парк в Солнечногорске примет соревнования по плаванию «Иверская Миля» и мастер-класс Body Rock. В парке культуры и отдыха «Городок» в Рузе пройдут показательные выступления по дзюдо, тхэквондо и боксу. В парке Мира в Мытищах состоится турнир «Автогонка» и соревнования по армрестлингу.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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