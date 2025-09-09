Эстафеты и квесты пройдут в парках Лобни на этой неделе

С 8 по 14 сентября в парках Лобни запланированы спортивные и развлекательные мероприятия. Так, 10 сентября в Центральном парке культуры пройдут физкульт-минутка, танцевальный флешмоб и веселые эстафеты.
А 11 сентября гостей ждут творческий мастер-класс по бисероплетению и ретродискотека. В пятницу состоятся занятия по скандинавской ходьбе, мастер-класс, ретродискотека и Чайный клуб настольных героев. В воскресенье в парке пройдут настольные игры для подростков.
В «Реке Времени» в среду гостей ждет квест и физкультминутка. В четверг состоятся викторина и веселые старты.
Парк «Киово» в субботу подготовил для жителей занятия по лепке из воздушного пластилина, уличные игры и игру «Мафия», а также веселые эстафеты.
В субботу в лобненском Лесопарке запланированы: тренировка с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке для собаководов, а также творческий мастер-класс и игра «Мафия».
Подробности в карточках. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.
