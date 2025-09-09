Эстафеты и квесты пройдут в парках Лобни на этой неделе

С 8 по 14 сентября в парках Лобни запланированы спортивные и развлекательные мероприятия. Так, 10 сентября в Центральном парке культуры пройдут физкульт-минутка, танцевальный флешмоб и веселые эстафеты.

А 11 сентября гостей ждут творческий мастер-класс по бисероплетению и ретродискотека. В пятницу состоятся занятия по скандинавской ходьбе, мастер-класс, ретродискотека и Чайный клуб настольных героев. В воскресенье в парке пройдут настольные игры для подростков.

В «Реке Времени» в среду гостей ждет квест и физкультминутка. В четверг состоятся викторина и веселые старты.