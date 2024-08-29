Эстафеты и конкурсы проведут для детей в парке Толстого в Химках 1 сентября

Масштабная развлекательная программа для юных жителей городского округа Химки пройдет в парках 1 сентября. Для гостей праздника подготовят викторины, конкурсы, спортивные эстафеты и многое другое.

Центральной площадкой празднования Дня знаний станет парк Толстого. Для всех желающих проведут квест «Мастерская знаний». Участникам предстоит пройти семь локаций с различными заданиями, за выполнение которых предусмотрены призы. А любители спортивных состязаний примут участие в мастер-классе «Заряд бодрости».

Парк «Дубки» ждет жителей на викторине «100 вопросов школьнику», где ребятам зададут вопросы из школьной программы. Также дети поучаствуют в мастер-классе по созданию книжных закладок, конкурсе рисунков на асфальте и настольных играх.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».