Эстафета с передачей факела пройдет в 4 округах Подмосковья с 3 по 6 июня

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С 3 по 6 июня в четырех округах Подмосковья пройдет факельная эстафета «Бег Гармонии». Забег будут проводить без временного ограничения или запрещения дорожного движения.

Спортивное мероприятие пройдет в Серпухове, Чехове, Наро-Фоминском и Можайском округах. Минтранс призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и планировать маршрут заранее.

В целях повышения безопасности забег будет сопровождаться сотрудниками Госавтоинспекции Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье.

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