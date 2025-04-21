«Эстафета памяти. 80 лет Победы» пройдет в Балашихе 9 мая

9 мая в Балашихе пройдет забег «Эстафета памяти», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в мероприятии необходимо обязательно прийти в футболке с изображением ветерана или труженика тыла, чтобы почтить память героев.

Забег будет проходить на нескольких дистанциях: 80 метров для детей до 10 лет, 1,5 километра для подростков 11-14 лет, четыре километра для участников от 15 лет и восемь километров для взрослых старше 18 лет. Победители соревнований получат награды, а все участники — памятные медали.

Для того чтобы принять участие, необходимо оставить заявку на официальном сайте, иметь при себе медицинскую справку и прийти в футболке с портретом ветерана или труженика тыла. Создать изображение героя можно с помощью онлайн-конструктора на сайте Бессмертного полка России. Для нанесения портрета на одежду участники могут распечатать и заламинировать фотографию, прикрепить ее к футболке или заказать готовую вещь в фотостудии.

Если у участника нет собственной фотографии, но он хочет присоединиться к забегу, организаторы предоставят изображение героя России или СССР, который жил в Балашихе. Местом старта и финиша станет проспект Ленина, напротив памятника «Вечный огонь». Участие в забеге бесплатное, и каждый желающий может стать частью этого важного события.