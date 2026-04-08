Эстафета ко Дню здоровья прошла в Серпухове

Участники разделились на команды и прошли несколько испытаний: челночный бег, перетягивание каната и спортивную дуэль. Несмотря на сложность этапов, атмосфера оставалась живой и дружной. Как отмечали сами ребята, главным для них стала не победа, а здоровье и командный дух.

Инструктор военно-спортивного центра «Маргеловец» Александр Оболонков подчеркнул, что спорт — это основа не только физической формы, но и внутренней собранности. Регулярные занятия, по его словам, помогают воспитывать характер, учиться работать в команде и не сдаваться в трудных ситуациях.

Тренировки центра «Маргеловец» проходят в МЦ «Патриот» несколько раз в неделю. Поддержание здорового образа жизни остается для воспитанников одной из главных задач.