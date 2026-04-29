Еще восьми школьникам вручили первые паспорта в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел торжественную церемонию вручения паспортов юным жителям муниципалитета. В этот раз главный документ гражданина России получили восемь школьников — церемония прошла в здании администрации.

Андрей Иванов поздравил ребят с важным этапом в жизни и обратился к подросткам с напутственными словами. Глава округа подчеркнул, что паспорт — это не просто официальный документ, а символ начала нового жизненного этапа.

«Паспорт — это символ того, что вы стали взрослыми. Теперь вы полноправные граждане и члены нашего общества, государства. Впереди у вас первые шаги в учебе в высших образовательных заведениях, в работе, у кого-то — в общественной жизни. И мы — взрослые — вместе с родителями будем стоять рядом с вами и во всем вам помогать и поддерживать», — сказал глава округа.

По традиции каждому юному гражданину вместе с паспортом вручили подарочный набор: Конституцию РФ, книгу Николая Карамзина «История государства Российского», памятные буклеты и брелоки.