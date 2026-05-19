Еще восемь школьников получили первые паспорта в Ленинском округе

Торжественная встреча прошла в здании Историко-культурного центра, куда пригласили подростков, их родителей и близких. Для юных жителей округа это событие стало первым шагом во взрослую жизнь и получением основного документа, удостоверяющего личность.

Паспорта ребятам вручил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Он отметил, что получение документа связано не только с новыми возможностями, но и с личной ответственностью каждого.

«Сегодня вы получаете главный документ, который открывает перед вами новые возможности и возлагает серьезную ответственность. Пусть этот день запомнится вам на всю жизнь. Ставьте перед собой смелые цели, стремитесь к знаниям и развитию, чтобы в будущем приносить пользу своему округу, Подмосковью и всей стране», — сказал Станислав Каторов.

Вместе с паспортами подростки получили памятные подарки от администрации округа. Организаторы подчеркнули, что подобные встречи проводятся для всех жителей муниципалитета, достигших 14-летнего возраста и оформляющих первый паспорт. Подать документы можно через многофункциональные центры «Мои документы».