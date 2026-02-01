Еще восемь школьников получили первые паспорта в Химках

Мероприятие стало символическим рубежом, отмечающим вступление ребят во взрослую жизнь и рост их гражданской ответственности. «Желаю вам уверенно идти к поставленным целям, не останавливаться на достигнутом и быть смелыми в своих устремлениях. Пусть рядом с вами всегда будут близкие люди, верные друзья и мудрые наставники», — обратилась к подросткам Инна Федотова.

Особое внимание на церемонии было уделено важности всесторонней поддержки молодого поколения, создания условий для сохранения их энергии, мечтаний и возможностей для самореализации. Мероприятие подчеркнуло системную работу администрации округа в сфере патриотического воспитания и социального сопровождения молодежи на этапе гражданского становления.