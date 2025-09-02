Еще восемь нестационарных торговых точек снесли в Люберцах

Масштабная работа по приведению в порядок объектов торговли продолжается в муниципалитете по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На минувшей неделе в Люберцах демонтировали еще восемь НТО.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что были снесены павильоны у дома № 1 на улице Красная, вблизи дома № 21 на улице Митрофанова и на Егорьевском шоссе в Люберцах. Также демонтировали торговые точки в поселках Мирный, Октябрьский на улице Текстильщиков, 2а, и Красково на улице Карла Маркса.

Всего с начала текущего года в городском округе снесли уже 104 несанкционированных торговых объекта, до конца года планируют снести еще 170. «Еще по 44 объектам ведется судопроизводство», — добавил Владимир Волков.

Кроме того, в Люберцах продолжают приводить в порядок внешний облик стационарных торговых точек. С начала 2025 года уже обновили фасады 29 объектов.