Еще восемь долгожителей в Истре поздравили с юбилеем

В муниципальном округе Истра юбилей отметили восемь долгожителей. Сотрудники администрации поздравили пенсионеров и преподнесли им подарки.

В Истре представители администрации приходят к ветеранам и пенсионерам домой с праздничными наборами и именными открытками от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и от имени главы муниципального округа Истра Татьяны Витушевой.

Так поздравляют жителей «серебряного возраста», которым исполнилось 80, 85, 90, 95, 100 и более лет. На прошлой неделе навестили почти 25 долгожителей. Им вручили подносы с жостовской росписью.

Дополнительную информацию об инициативе можно узнать по номеру телефона: +7 (498) 314-63-07.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ежемесячных доплатах пенсионерам, которые проживают в Московской области.