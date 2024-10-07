Еще в трех деревнях Мытищ обновят уличное освещение

Фото: Медиасток.рф

Уличное освещение заменят в деревнях Болтино, Юдино и Осташково. Модернизация пройдет по программе «Светлый город».

Новое световое оборудование в мытищинских деревнях установят вдоль ключевых дорог. Старые фонари заменят на энергосберегающие светильники. Одной из первых модернизируют улицу Яблочную в Юдино, в Осташково работы проведут на улице Каштановой, в Болтино — на Туристической.
Участок освещения  дороги от Пирогово, Сорокино и Жостово до Осташковского шоссе до деревни Ульяново заменят в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте