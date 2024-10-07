Еще в трех деревнях Мытищ обновят уличное освещение

Новое световое оборудование в мытищинских деревнях установят вдоль ключевых дорог. Старые фонари заменят на энергосберегающие светильники. Одной из первых модернизируют улицу Яблочную в Юдино, в Осташково работы проведут на улице Каштановой, в Болтино — на Туристической.

Участок освещения дороги от Пирогово, Сорокино и Жостово до Осташковского шоссе до деревни Ульяново заменят в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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