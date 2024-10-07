Сегодня 21:54 Еще в трех деревнях Мытищ обновят уличное освещение Фото: Медиасток.рф
Уличное освещение заменят в деревнях Болтино, Юдино и Осташково. Модернизация пройдет по программе «Светлый город».
Новое световое оборудование в мытищинских деревнях установят вдоль ключевых дорог. Старые фонари заменят на энергосберегающие светильники. Одной из первых модернизируют улицу Яблочную в Юдино, в Осташково работы проведут на улице Каштановой, в Болтино — на Туристической.
Участок освещения дороги от Пирогово, Сорокино и Жостово до Осташковского шоссе до деревни Ульяново заменят в следующем году.
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Сегодня 21:54 Еще в трех деревнях Мытищ обновят уличное освещение
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